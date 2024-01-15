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22:46, 15 января 2024Спорт

Назван лучший тренер года по версии ФИФА

Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

Фото: Reuters Staff / Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Прямую трансляцию церемонии, проходящей в Лондоне, ведет телеканал «Матч ТВ».

В число номинантов, помимо Гвардиолы, также вошли главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти и Симоне Идзаги, возглавляющий миланский «Интер».

При определении лауреата премии учитывались успехи тренеров с 19 декабря 2022-го по 20 августа прошлого года.

«Горожане» под руководством Гвардиолы в минувшем сезоне выиграли чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Испансий специалист во второй раз в карьере стал обладателем приза от ФИФА.

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      Алексей Гусев
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