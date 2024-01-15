Назван лучший тренер года по версии ФИФА

Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назван лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Прямую трансляцию церемонии, проходящей в Лондоне, ведет телеканал «Матч ТВ».

В число номинантов, помимо Гвардиолы, также вошли главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти и Симоне Идзаги, возглавляющий миланский «Интер».

При определении лауреата премии учитывались успехи тренеров с 19 декабря 2022-го по 20 августа прошлого года.

«Горожане» под руководством Гвардиолы в минувшем сезоне выиграли чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов. Испансий специалист во второй раз в карьере стал обладателем приза от ФИФА.