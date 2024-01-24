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13:57, 24 января 2024Спорт

75-я ракетка мира из России проиграла китаянке в 1/4 финала Australian Open

75-я ракетка мира из России Калинская проиграла Циньвэнь в 1/4 финала AO

Фото: Edgar Su / Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open и не смогла выйти в полуфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 24 января, и продлилась три сета. Представительница Китая одержала победу со счетом 6:7, 6:3, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа и 20 минут.

75-я ракетка мира Калинская впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира серии «Большого шлема». Циньвэнь, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые добралась до полуфинала мэйджора.

В полуфинале Циньвэнь сыграет с украинкой Даяной Ястремской. У россиян в мужской сетке на этой же стадии выступит Даниил Медведев.

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      Алексей Гусев
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