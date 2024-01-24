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11:04, 24 января 2024Спорт

Глава УЕФА заявил о желании снять отстранение с юношеских сборных России

Глава УЕФА Чеферин заявил о желании снять отстранение с юношеских сборных России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Tony O'Brien Livepic / Reuters

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался об отстранении россиян от международных турниров. Его слова приводит The Telegraph.

Он пообещал не допускать национальную команду страны и клубы до окончания СВО на Украине, но заявил, что хотел бы снять санкции с юношеских сборных. «Не надо наказывать детей за то, в чем они не виноваты», — отметил глава УЕФА.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА предложил допустить российских юношей на турниры в нейтральном статусе. После этого некоторые страны, включая Украину и Англию, объявили о намерении бойкотировать матчи с командами России. Решение о допуске так и не было принято.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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      Алексей Гусев
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