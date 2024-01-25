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14:28, 25 января 2024Спорт

Стала известна дата боя между Бетербиевым и Биволом

Объединительный бой между Бетербиевым и Биволом запланирован на 1 июня
Дмитрий Бивол (слева)

Дмитрий Бивол (слева). Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Объединительный бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом запланирован на 1 июня. Дату поединка сообщил на своем сайте журналист Дэн Рафаэл.

По информации источника, бой в полутяжелом весе пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В данный момент обсуждается, будет ли показан поединок в формате платной трансляции (pay-per-view).

Бетербиев, выступающий под флагом Канады, является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 39-летнего спортсмена 20 побед и ни одного поражения.

33-летний Бивол владеет титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он одержал 22 победы в 22 боях.

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