Стала известна дата боя между Бетербиевым и Биволом

Объединительный бой между Бетербиевым и Биволом запланирован на 1 июня

Объединительный бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом запланирован на 1 июня. Дату поединка сообщил на своем сайте журналист Дэн Рафаэл.

По информации источника, бой в полутяжелом весе пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В данный момент обсуждается, будет ли показан поединок в формате платной трансляции (pay-per-view).

Бетербиев, выступающий под флагом Канады, является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 39-летнего спортсмена 20 побед и ни одного поражения.

33-летний Бивол владеет титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он одержал 22 победы в 22 боях.