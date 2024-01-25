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16:32, 25 января 2024Силовые структуры

Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева освободили от работы в колонии

Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева освободили от работы в колонии
СюжетСтрельба в школе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ильназа Галявиева, которого приговорили к пожизненному заключению за стрельбу в казанской школе, не допустили к работе на производственных объектах в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСИН России по Оренбургской области.

Такое решение было принято по результатам медосмотра.

В апреле 2023 года суд приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. В настоящее время он находится в ИК № 6 в Соль-Илецке Оренбургской области вместе с другими заключенными, получившими максимальное наказание.

Массовый расстрел в гимназии № 175 в Казани произошел 11 мая 2021 года. В результате нападения Галявиева на учебное заведение пострадали 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью.

Ранее прокуратура потребовала взыскать с него 1,4 миллиона рублей ущерба.

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