Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
0:2
Завершен
Арина Соболенко
Australian Open (ж)
Куньлунь Ред Стар
1:5
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Детройт Ред Уингз
3:0
Завершен
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
6:3
Завершен
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даниил Медведев
Сегодня
11:30 (Мск)
Александр Зверев
Australian Open (м)
Миннесота Уайлд
2:3
Завершен
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
07:53, 26 января 2024Спорт

Фетисов задал вопрос Гашеку из-за его позиции по российским спортсменам

Фетисов спросил чеха Гашека об ответственности из-за его позиции по россиянам

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов задал вопрос двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку из-за его позиции по российским спортсменам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять?» — спросил чеха Фетисов. По его мнению, Гашеку стоит заниматься своим делом.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один отечественный атлет не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом отстранить россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в Национальной хоккейной лиге, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Хотят устроить революцию и взбодрить оппозицию: глава СВР раскрыл планы Запада по дестабилизации обстановки в России

      Готовившего массовые расправы на территории российского города юношу задержали

      Россиянам назвали способы защититься от мошенников на онлайн-распродажах

      Муж разрешил жене встречаться с другими и увлекся поиском любовников для нее

      Петербуржцы нашли пропавшего 40-летнего соседа по запаху

      В Великобритании призвали подготовиться к худшему сценарию конфликта с Россией

      Стало известно об экспертизах по делу о крушении Ил-76 под Белгородом

      В Россию прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

      В России допустили затягивание вывода войск США из Ирака

      «АвтоВАЗ» решил упростить новую модель автомобиля для такси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше