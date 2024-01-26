Фетисов задал вопрос Гашеку из-за его позиции по российским спортсменам

Фетисов спросил чеха Гашека об ответственности из-за его позиции по россиянам

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов задал вопрос двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку из-за его позиции по российским спортсменам. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять?» — спросил чеха Фетисов. По его мнению, Гашеку стоит заниматься своим делом.

9 января Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам. Бывший спортсмен заявил, что ни один отечественный атлет не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступал с призывом отстранить россиян от всех международных турниров. В частности, чех предлагал приостановить контракты российских игроков в Национальной хоккейной лиге, а позже призывал руководителей лиги уйти в отставку из-за позиции по России.