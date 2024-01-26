Футболист мемом оценил срыв перехода в «Зенит»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян мемом оценил срыв перехода в «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценил срыв перехода в петербургский «Зенит».

Футболист использовал мем с добавлением титров Directed by Robert. B. Weide из сериала «Умерь свой энтузиазм», характерный для нелепых ситуаций.

25 января «Чемпионат» сообщил, что переход защитника в «Зенит» сорвался из-за финансовых требований игрока. В ходе переговоров Тикнизян запросил зарплату около двух миллионов евро, однако команды не смогли согласовать сумму контракта футболиста.

О желании петербуржцев купить игрока сборной Армении стало известно 23 января. Ожидалось, что трансфер обойдется клубу в восемь миллионов евро без учета бонусов.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах. Он забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.