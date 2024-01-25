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16:39, 25 января 2024Спорт

Трансфер футболиста «Локомотива» в «Зенит» сорвался

Переход Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за зарплатных требований

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за финансовых требований игрока. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ходе переговоров Тикнизян запросил зарплату около двух миллионов евро. Однако команды не смогли согласовать сумму контракта футболиста.

О желании петербуржцев купить игрока сборной Армении стало известно 23 января. Ожидалось, что трансфер обойдется клубу в восемь миллионов евро без учета бонусов.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

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