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17:40, 26 января 2024Спорт

Футболист сборной России назвал необходимую ежемесячную сумму для жизни

Футболист сборной России Кривцов заявил, что в месяц ему нужно 500 тысяч рублей

Кадр: «Коммент.Шоу» / YouTube

Футболист «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов в интервью «Коммент.Шоу» на YouTube назвал сумму, необходимую ему для жизни в течение месяца.

«Пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч рублей достаточно. Если без, то 300 тысяч», — заявил 21-летний полузащитник, добавив, что взял в ипотеку квартиру в Краснодаре.

Кривцов также вспомнил, что в 16-17 лет, когда он жил во Владимире, ему хватало для жизни 12,5 тысячи рублей. Он рассказал, что тогда отдавал пять тысяч за комнату, а остальное тратил на еду.

В текущем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах и отметился двумя голами. В составе сборной России игрок дебютировал в товарищеской встрече против Кубы (8:0), в которой отметился забитым мячом.

Ранее нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, сколько ему нужно денег для жизни в Санкт-Петербурге. По словам футболиста, ему бы хватило 50 тысяч рублей, если бы не нужно было платить за квартиру.

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