Названа дата выписки из больницы ударившейся головой об лед 14-летней фигуристки

Ударившуюся головой об лед фигуристку Симонову выпишут из больницы 26 января

Российскую фигуристку Марию Симонову, ударившуюся головой об лед на турнире в Москве, выпишут из больницы 26 января. Дату РИА Новости назвала генеральный директор городской Федерации фигурного катания на коньках (ФФККМ) Нина Мозер.

Функционер отметила, что с 14-летней спортсменкой все хорошо. Ранее она заявляла о проведенном обследовании, которое не выявило серьезных последствий для здоровья у Симоновой.

25 января Ирина Симонова, мать фигуристки, рассказала о падении дочери. По словам женщины, скорая помощь увезла девушку с катка, и вместе с ними в больницу поехали ее партнер и тренер.

Инцидент произошел 24 января во время Всероссийских соревнований на призы президента ФФККМ. 17-летний партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее во время поддержки, в результате чего фигуристка упала на лед и ударилась головой.