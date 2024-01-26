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18:33, 26 января 2024Спорт

Олимпийский чемпион оценил желание молодых хоккеистов уезжать в НХЛ

Мозякин поддержал желание молодых игроков «Металлурга» пробовать свои силы в НХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийский чемпион 2018 года Сергей Мозякин, ныне занимающий пост помощника главного тренера «Металлурга», оценил желание молодых игроков клуба уезжать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

«Им нужно добавлять. Я не против, чтобы они уезжали. Молодые ребята, почему им не попробовать?» — поддержал спортсменов Мозякин. Он отметил, что у хоккеистов всегда будет возможность вернуться в магнитогорский клуб.

21 октября министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж. «Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов», — отметил он.

19 октября президент России Владимир Путин призвал разобраться с переходами юных российских хоккеистов в зарубежные клубы. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — заявил глава государства.

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      Дарья Коршунова
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