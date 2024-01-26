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15:40, 26 января 2024Мир

В России отреагировали на одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО

Сенатор Климов усомнился в ухудшении отношений РФ и Турции из-за Швеции в НАТО
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО никак не повлияет на отношения с Россией, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это изначальными мотивами Анкары затянуть процесс.

«[Отношения Турции с Россией] никак не изменятся. Дело в том, что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган брал паузу не для того, чтобы помочь России, как некоторым кажется, а для того, чтобы выторговать от Вашингтона что-то себе для Турции. Но по большому счету решение о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии было давно предопределено, причем американцы начали эту работу в Скандинавии задолго до начала специальной военной операции», — поделился мнением сенатор.

25 января лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил ратификацию страной членства Швеции в НАТО. Последней страной в военном блоке, которая еще не одобрила заявку Стокгольма, остается Венгрия. При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал парламент при первой возможности поддержать вступление скандинавской страны в альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года. Присоединение Швеции затянулось из-за обострения отношений с Турцией. Причиной стали акции сожжения Корана местными активистами в североевропейском государстве.

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      Варвара Кошечкина
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