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16:01, 24 января 2024Мир

Правительство Венгрии поддержало вступление Швеции в НАТО

Орбан: Венгрия выступает за вступление Швеции в НАТО

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Правительство Венгрии поддержало вступление Швеции в НАТО. Это в ходе телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом подтвердил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Reuters.

«Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — заявил венгерский премьер.

Ранее турецкий парламент простым большинством одобрил заявку Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Уточняется, что теперь соответствующий указ должен будет подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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      Дарья Балацкая
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