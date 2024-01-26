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08:13, 26 января 2024Россия

В Россию прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане россиянами
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Unsplash

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прибыли из Дубая на родину. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости.

Рейс прилетел из Дубая в Москву в 6:30, согласно данным табло прилетов. На борту присутствовали два пилота и два медика.

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Самолет Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан 21 января. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.

Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Приоритетной версией случившегося Следственный комитет России считает отказ обоих двигателей.

Выживших после авиакатастрофы передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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      Марина Совина
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