В Россию прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане

Во Внуково прибыл самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане россиянами

Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прибыли из Дубая на родину. Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости.

Рейс прилетел из Дубая в Москву в 6:30, согласно данным табло прилетов. На борту присутствовали два пилота и два медика.

Самолет Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан 21 января. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.

Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Приоритетной версией случившегося Следственный комитет России считает отказ обоих двигателей.

Выживших после авиакатастрофы передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Им оказали необходимую медицинскую помощь.