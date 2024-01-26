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16:18, 26 января 2024Экономика

Россиянам сообщили о ввозе очередных партий яиц из Турции

Россельхознадзор: в Россию завезли 633,6 тысячи пищевых яиц из Турции

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

За последнее время в Россию через пункт пропуска Яраг-Казмаляр ввезли из Турции очередные партии пищевых яиц в количестве 633,6 тысячи штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Объем ввезенных партий составил 38 тонн. В дальнейшем поступившую продукцию реализуют по всей стране. С начала года Россия приобрела в общей сложности 2,2 миллиона яиц из Турции, уточнили в ведомстве.

С начала года ввоз пищевых яиц в Россию также увеличил Азербайджан. Экспортеры из этой страны поставили на российский рынок в общей сложности 4,5 миллиона пищевых яиц. Последнюю ввезенную партию в Россельхознадзоре оценили в 306 тысяч штук.

Ранее в Росстате сообщили о росте производства яиц в России. По итогам 2023 года этот показатель вырос на 1,8 процента и достиг уровня в 38,056 миллиарда штук. Наращивание внутреннего производства вкупе с увеличением импорта этой продукции из-за границы, как считают эксперты, должно помочь стабилизировать ситуацию с ценами на эту продукцию. Постепенное снижение стоимости яиц началось в конце первой половины января и продолжилось во второй.

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      Анатолий Акулов
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