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15:50, 26 января 2024Россия

Жители российского города заявили о мощном взрыве

Mash: жители Выборга Ленобласти заявили о мощном взрыве

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жители Выборга Ленинградской области заявили о мощном взрыве. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Горожане поделились кадрами, на которых отчетливо видны клубы белого дыма. Других подробностей о происшествии издание не привело.

По данным 78.ru, на карьере в Гаврилово проводили взрывные работы. Телеканал предположил, что именно они и могли напугать жителей Выборга.

Как выяснили репортеры, Гаврилово располагается в 26 километрах от Выборга.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали все школы из-за угрозы взрыва.

Кинологическая служба проверила помещения, но подозрительных предметов нигде не обнаружила.

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      Анна Щербакова
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