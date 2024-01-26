Жители российского города заявили о мощном взрыве

Mash: жители Выборга Ленобласти заявили о мощном взрыве

Жители Выборга Ленинградской области заявили о мощном взрыве. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Горожане поделились кадрами, на которых отчетливо видны клубы белого дыма. Других подробностей о происшествии издание не привело.

По данным 78.ru, на карьере в Гаврилово проводили взрывные работы. Телеканал предположил, что именно они и могли напугать жителей Выборга.

Как выяснили репортеры, Гаврилово располагается в 26 километрах от Выборга.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали все школы из-за угрозы взрыва.

Кинологическая служба проверила помещения, но подозрительных предметов нигде не обнаружила.