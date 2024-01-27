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13:05, 27 января 2024Спорт

Бывшая первая ракетка мира назвал уязвимость Медведева в финале Australian Open

Борис Беккер назвал Синнера фаворитом в финале Australian Open против Медведева
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Mike Frey / USA TODAY Sports / Reuters

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер назвал уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open 2024 года. Его слова приводит Eurosport.

Спортсмен посчитал, что отечественный теннисист провел слишком много игрового времени на корте на турнире в отличие от итальянца Янника Синнера, который в четырех сетах выиграл у серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open. Он обратил внимание на то, что Медведев провел на корте более 20 часов, поэтому назвал Синнера фаворитом.

26 января Медведев вышел в финал Australian Open-2024, где сыграет с Синнером. В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Синнер оказался сильнее Джоковича на этой же стадии турнира со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Медведев является третьей ракеткой мира. В его активе одна победа на турнирах серии Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году.

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      Анастасия Борисова
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