Захарова заявила, что многие страны не желают связываться с людьми, как Галкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие страны не желают связываться с проблемными людьми, как Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), «спонсирующими терроризм». Отказ Индонезии впустить на свою территорию артиста Захарова прокомментировала в беседе с изданием «Подъем».

Захарова отметила, что «российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам».

На вопрос, как она оценивает отказ Индонезии впустить Галкина и штраф для «Би-2» (солист коллектива Егор Бортник внесен Минюстом в реестр иноагентов) за незаконный концерт в Таиланде, представитель МИД ответила: «Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир».

Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что Максима Галкина не пустили в Индонезию и внесли в черный список, несмотря на отсутствие проблем с визой и документами на проведение концерта. Спустя время сам Галкин заявил, что не попадал в черный список страны.