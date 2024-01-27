Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 27 января 2024Россия

Мария Захарова прокомментировала отказ Индонезии впустить Галкина

Захарова заявила, что многие страны не желают связываться с людьми, как Галкин

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие страны не желают связываться с проблемными людьми, как Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов), «спонсирующими терроризм». Отказ Индонезии впустить на свою территорию артиста Захарова прокомментировала в беседе с изданием «Подъем».

Захарова отметила, что «российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам».

На вопрос, как она оценивает отказ Индонезии впустить Галкина и штраф для «Би-2» (солист коллектива Егор Бортник внесен Минюстом в реестр иноагентов) за незаконный концерт в Таиланде, представитель МИД ответила: «Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир».

Материалы по теме:
«Хованский — смелый человек» Как MDK и миллионы пользователей сети поддерживают блогера после его выхода из СИЗО
«Хованский — смелый человек»Как MDK и миллионы пользователей сети поддерживают блогера после его выхода из СИЗО
14 января 2022
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным. Поводом стала шутка о русских
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.Поводом стала шутка о русских
30 августа 2021

Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что Максима Галкина не пустили в Индонезию и внесли в черный список, несмотря на отсутствие проблем с визой и документами на проведение концерта. Спустя время сам Галкин заявил, что не попадал в черный список страны.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США раскрыли детали гарантий безопасности для Украины. Москва называла их опасными

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Мария Захарова прокомментировала отказ Индонезии впустить Галкина

      Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма

      Пилота разбившегося в Афганистане самолета поместили в реанимацию

      В Госдуме высказались о решении Таиланда депортировать участников группы «Би-2»

      Россиян предостерегли от некоторых действий при головной боли

      Путин возложил цветы к монументу в Санкт-Петербурге

      В Кремле заявили о создании альтернативы мировой финансовой системе

      Суд наложил арест на пенсионные накопления матери Блиновской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше