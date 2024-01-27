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22:03, 27 января 2024Спорт

Винер высмеяла девиз Олимпийских игр

Ирина Винер высмеяла девиз Олимпийских игр из-за отсутствия сильнейших россиян

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высмеяла девиз Олимпийских игр. Ее слова приводит Sport24.

«Девиз Олимпийских игр по Пьеру де Кубертену: "Быстрее, выше и сильнее". Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?» — заявила она.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также ОИ пропустят представители командных видов спорта.

20 июля 2021 года МОК официально принял обновленный девиз Олимпийских игр. К традиционному лозунгу «быстрее, выше, сильнее» добавилось слово вместе. Оригинальный девиз был принят в 1894 году решением первого олимпийского конгресса.

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      Дарья Коршунова
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