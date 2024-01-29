16-летняя российская теннисистка поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA

16-летняя россиянка Мирра Андреева поднялась на 35-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева обновила лучший результат в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Статистика доступна на сайте организации.

По результатам Australian Open 16-летняя спортсменка поднялась на 12 позиций — с 47-го на 35-е место. На турнире она дошла до 1/8 финала, где проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

В топ-40 рейтинга впервые вошла еще одна россиянка — Анна Калинская. Вылетевшая в четверть финале спортсменка переместилась с 75-й на 38-ю строчку.

Выше Андреевой и Калинской расположились пять россиянок — Дарья Касаткина (14-е место), Людмила Самсонова (15), Вероника Кудерметова (16-е), Екатерина Александрова (21-е) и Анастасия Потапова (27-е).

