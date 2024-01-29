В Москве появился необычный автобус

Ракова: в центре Москвы появился автобус с добрыми историями сотрудников МФЦ

Центры «Мои Документы» совместно с Департаментом транспорта Москвы запустили акцию «Добрый маршрут», в рамках которой в центре столицы начал курсировать брендированный автобус с трогательными историями сотрудников МФЦ. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, автобус будет курсировать в течение месяца — с 29 января по 29 февраля. «Помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ, на нем нанесен QR-код, перейдя по которому можно прочитать добрые истории сотрудников центров госуслуг, — сказала Ракова. — Это примеры отзывчивого и заботливого отношения специалистов офисов к посетителям. Надеемся, что такая акция еще раз напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит москвичей положительными эмоциями».

Прочитать истории сотрудников МФЦ можно и на официальном сайте центров.

Летом 2023 года в Москве прошла акция «Делай добрые дела» от центров госуслуг и Московского транспорта. Узнать, как сотрудники офисов «Мои Документы» и Московского метрополитена помогали людям, можно было на улицах столицы, в метро и наземном транспорте, а также в центрах госуслуг.