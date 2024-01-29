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12:23, 29 января 2024Спорт

CAS объявил время оглашения вердикта по допинг-делу Валиевой

CAS огласит решение по допинг-делу фигуристки Валиевой около 17:00 29 января

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Стало известно время оглашения вердикта по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Спортивного арбитражного суда (CAS).

CAS объявил, что решение огласят в понедельник, 29 января, около 17:00 по московскому времени.

Слушания по делу Валиевой проходили в CAS с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября 2023-го. Были выслушаны четыре стороны: сама фигуристка, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В январе 2023-го дисциплинарный комитет РУСАДА, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже ISU и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командном турнире, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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      Дарья Коршунова
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