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18:48, 29 января 2024Бывший СССР

Коммунальщики подорвались на минах ВСУ типа «Колокольчик» в Горловке

Мэр Горловки Приходько: коммунальщики подорвались на минах типа «Колокольчик»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) шесть коммунальщиков подорвались на минах Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Колокольчик» во время обстрела города. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в Telegram.

Он уточнил, что в результате обстрела украинских войск также получила ранения мирная жительница Горловки.

Ранее Приходько заявил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ влетел в лобовое стекло гражданского автомобиля. По его словам, беспилотник чудом не разоврался. Мэр Горловки призвал население быть осторожным. Кроме того, градоначальник призвал ограничить передвижение по трассе Горловка — Донецк из-за участившихся атак украинских дронов на гражданский транспорт.

29 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ за последние сутки усилили обстрелы гражданских объектов Новой Каховки. Помимо этого, украинские войска атаковали дронами автотранспорт в Алешках.

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      Кристина Есикова
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