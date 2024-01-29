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09:24, 29 января 2024Спорт

Медведев сохранил позицию в рейтинге АТР после поражения на Australian Open

Медведев сохранил третье место в рейтинге АТР после поражения на Australian Open

Фото: Issei Kato / Reuters

Россиянин Даниил Медведев сохранил позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после поражения на Australian Open. Обновленные данные приводятся на сайте организации.

Медведев остался на третьем месте рейтинга, в котором продолжает лидировать серб Новак Джокович. На второй строчке располагается испанец Карлос Алькарас.

Пятое место в рейтинге сохранил россиянин Андрей Рублев, вылетевший в четвертьфинале турнира. Проигравший в четвертом круге Карен Хачанов потерял три позиции и стал 18-м.

28 января Медведев проиграл в финале Australian Open итальянцу Яннику Синнеру. Россиянин уступил ему в пяти сетах со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

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