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18:50, 29 января 2024Наука и техника

Минобороны России получило «Тигры» для спецназа и «Панцири»

«Известия»: Минобороны России получило танки Т-90М, БТР-82А и авиацию

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В единый день приемки военной продукции 26 января Министерству обороны России передали бронеавтомобили для спецназа, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», танки, бронетранспортеры и авиацию. Об этом пишут «Известия».

Ведомству поставили танки Т-90М. Отмечается, что машины, которые весят 46 тонн, быстрее тяжелых западных аналогов. Также военные получили бронетранспортеры БТР-82А, вооруженные пулеметом и автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.

Для подразделений специального назначения подготовили партию бронеавтомобилей «Тигр-М СпН» с усиленной защитой колес, передней части корпуса и лобового стекла. Также военные получили ЗРПК «Панцирь-С1», который может поражать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров.

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Кроме техники Сухопутных войск Минобороны передали боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, истребители-бомбардировщики Су-34М, а также истребители Су-30СМ2 и Су-35С.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская оборонная промышленность в разы нарастила выпуск оружия и боеприпасов.

В ноябре 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что госкорпорация увеличила производство танков в семь раз, а объемы производства некоторых боеприпасов увеличились в 60 раз.

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      Даниил Иринин
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