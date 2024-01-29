Олимпийская чемпионка одной фразой оценила условия допуска россиян на Игры-2024

Татарева оценила условия допуска россиян на ОИ фразой «неравноправие существует»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева прокомментировала условия допуска россиян на Игры-2024. Ее слова приводит «Чемпионат».

Татарева оценила выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) условия фразой «неравноправие существует». Она отметила, что ей грустно и обидно, поскольку гимнастки-одиночницы получили шанс на выступление на ОИ, в отличие от команды в групповых упражнениях.

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также ОИ пропустят представители командных видов спорта.

1 декабря того же года генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Спортсмены не смогут принять участие в европейских соревнованиях с 1 января 2024 года вопреки решению Международной федерации гимнастики.

