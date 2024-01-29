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14:55, 29 января 2024Спорт

Руни опубликовал фото с Овечкиным

Уэйн Руни опубликовал фото с хоккеистом Александром Овечкиным с отдыха в Дубае

Фото: @waynerooney

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным.

«Приятно встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом», — подписал Руни снимок, сделанный во время отдыха на пляже в Дубае.

2 января Руни уволили с поста главного тренера «Бирмингема». За три месяца под его руководством команда одержала две победы и потерпела девять поражений в Чемпионшипе.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 831 голом. Лидирует в рейтинге канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

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