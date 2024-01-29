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17:44, 29 января 2024Культура

У Малого театра появился главный режиссер

Любимова: главным режиссером Малого театра назначен Алексей Дубровский

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер и режиссер Алексей Дубровский назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра России. Об этом министр культуры Ольга Любимова объявила в своем Telegram-канале в понедельник, 29 января.

«Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища — Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем (Соломиным — прим. "Ленты.ру"), будучи его заместителем по творческим вопросам», — написала Любимова.

Дубровский — заслуженный артист России и лауреат премии Правительства РФ. На его счету несколько десятков ролей на сцене. Сам он поставил в Малом театре пять спектаклей, в том числе «Собачье сердце» и «Мертвые души». Актер также активно снимался в кино и сериалах, таких как «Далеко от войны», «Ранетки», «Адаптация» и «От любви до кохания». С 2013 года Дубровский занимал в Малом театре должность заместителя худрука по творческим вопросам.

Народный артист СССР Юрий Соломин занимал пост художественного руководителя Малого театра с 1988 года до своей кончины в январе 2024 года. Ему было 88 лет.

В июле 2022 года лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти был назначен главным режиссером московского театра «Ленком».

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      Евгений Шульгин
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