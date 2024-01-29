В МИД ответили на обвинения России в создании напряженности в Техасе

Замглавы МИД Рябков на обвинения РФ в создании напряженности в Техасе: этого нет

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США. Так замглавы российского МИД Сергей Рябков ответил на обвинения в адрес Москвы о якобы создании напряженности между федеральным американским правительством и властями Техаса, его цитирует ТАСС.

«Это повторяется постоянно, и поводы они будут находить и дальше, чтобы пытаться приписать нам вмешательство во внутренние дела США. Этого не было, нет и не будет», — сказал дипломат.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия и КНР теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США совершили в отношении Украины.