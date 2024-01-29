Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:22, 29 января 2024Мир

В МИД ответили на обвинения России в создании напряженности в Техасе

Замглавы МИД Рябков на обвинения РФ в создании напряженности в Техасе: этого нет
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США. Так замглавы российского МИД Сергей Рябков ответил на обвинения в адрес Москвы о якобы создании напряженности между федеральным американским правительством и властями Техаса, его цитирует ТАСС.

«Это повторяется постоянно, и поводы они будут находить и дальше, чтобы пытаться приписать нам вмешательство во внутренние дела США. Этого не было, нет и не будет», — сказал дипломат.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия и КНР теоретически могли бы повторить в отношении американского штата Техас то, что США совершили в отношении Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Помощник Путина заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Что мешает мирному обсуждению конфликта?

      Руководство российского завода использовало рабский труд и попало под следствие

      Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко

      Валиева опубликовала видео после решения CAS о дисквалификации

      В МИД ответили на обвинения России в создании напряженности в Техасе

      Названы возможные темы переговоров глав МИД Украины и Венгрии

      Врач перечислил основные симптомы инфаркта миокарда

      Космические силы США проведут суборбитальные эксперименты

      В российском городе пятеро мужчин попытались отбить девочку у бойцовской собаки

      Размер ипотеки в России рекордно вырос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше