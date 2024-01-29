В российском театре переписали либретто мюзикла по книге Акунина

РБК: театр ЛДМ «Новая сцена» переписал либретто мюзикла по книге Акунина

В петербургском театре ЛДМ «Новая сцена» объяснили решение переписать либретто мюзикла по книге Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Подробности рассказал в беседе с РБК музыкальный руководитель театра Антон Танонов.

Речь идет о мюзикле, который поставили в театре по книге «Алмазная колесница». Сам Акунин ранее сообщил, что спектакль был переименован в «Марко Поло. Белый лотос», а действие перенесли из Японии в Китай.

По словам Танонова, либретто решили переписать еще до скандала с писателем, так как спектакль планировали показать в Китае. При этом он отметил, что Акунин с самого начала не стал работать над театральной интерпретацией своей книги и относился к постановке как к «абсолютно другому произведению».

«Ситуация такая: договор с Акуниным подписали еще в 2018–2019 годах. И никак ситуация сегодняшняя, когда признали Акунина террористом, иноагентом, не связана. Мы перед пандемией получили предложения из Китая о сотрудничестве. И наш театр запустил несколько проектов», — объяснил композитор.

В конце декабря стало известно, что все произведения Бориса Акунина изымут из издательства «Захаров» в Москве, которое выпускало книги автора. Самого Акунина объявили в России в розыск.

