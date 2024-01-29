РБК: владелец бара в Удмуртии объяснил отмену концерта Алексея Кортнева

Владелец бара «Hard машина» в удмуртском городе Глазов объяснил отмену концерта лидера российской группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева неожиданным общественным резонансом и нежеланием идти на конфликт. Об этом он заявил РБК в понедельник, 29 января.

«Неожиданно для нас концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не пошли на конфликт и приняли решение не проводить концерт», — заявил владелец заведения.

Выступление Кортнева должно было состояться 27 января. За день до концерта на странице заведения во «ВКонтакте» появилось объявление о его отмене «по не зависящим от организаторов причинам».

27 января сообщалось об отмене концерта Кортнева в Перми.

Ранее в том же месяце Кортнев опроверг сообщения об отмене концерта, который якобы был запланирован на 1 февраля в Москве, однако затем был отменен. Музыкант заявил, что выступления в столице не планировалось.