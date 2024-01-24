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01:12, 24 января 2024Культура

Лидер «Несчастного случая» опроверг слухи о концерте в Москве

Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев опроверг сведения о концерте в Москве

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Музыкант и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев опроверг сообщения об отмене концерта, который якобы должен был состояться 1 февраля в Москве, однако затем был отменен, передает РИА Новости.

Исполнитель рассказал, что выступления в столице не планировалось. «Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял. Это фейк», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось об отмене концерта певицы Лолиты Милявской в подмосковном городе Раменское. Отмечалось, что причиной стало ее участие в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

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      Марина Совина
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