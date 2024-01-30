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18:42, 30 января 2024Спорт

В Канаде обжалуют результаты командного турнира ОИ-2022

Федерация фигурного катания Канады обжалует результат командного турнира ОИ-2022

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Федерация фигурного катания Канады обжалует результат командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

В Канаде посчитали, что согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) все результаты, достигнутые фигуристкой Камилой Валиевой с момента положительного допинг-теста, должны быть аннулированы. По их мнению, Международный союз конькобежцев (ISU) должен применить Правило 353, согласно которому участники, первоначально занявшие место ниже, чем дисквалифицированный участник, поднимутся.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России (Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов) переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Четвертое место остается за Канадой.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все ее результаты за этот период аннулируются. Об обнаружении в пробе фигуристки от декабря 2021-го следов запрещенного препарата триметазидина стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.

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      Анастасия Борисова
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