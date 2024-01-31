Дело обвиняемого в нападении на российские села актера поступило в суд

Дело обвиняемого в нападении на брянские села актера Канахина поступило в суд

Mатериалы уголовного дела бывшего российского актера Кирилла Канахина, который обвиняется в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) поступили во Второй западный окружной военный суд. Об этом сообщает ТАСС.

Дата заседания пока не назначена. Дело будет слушаться в закрытом для прессы и общественности режиме. Журналистов допустят только на оглашение резолютивной части приговора.

В отношении 41-летнего бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям о госизмене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и организации террористического сообщества и участие в нем.

Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область произошла 2 марта 2023 года. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковую машину, в результате чего не выжил один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован. Позже выяснилось, что диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми.