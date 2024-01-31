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19:11, 31 января 2024Спорт

Медведева рассказала о сексуализации в фигурном катании

Чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о сексуализации в фигурном катании

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-канале рассказала о сексуализации в фигурном катании.

Спортсменка обратила внимание на то, что на турнирах выступает в прозрачной облегающей одежде. «Мы встаем жопой кверху в трусах. Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать типа: "Че, похудела? Че-то сиськи меньше стали"», — заявила она. Медведева посчитала, что в фигурном катании является нормой оценка женской красоты.

В 2022 году российская фигуристка Елизавета Нугуманова пожаловалась на травлю со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына. Спортсменка обвинила специалиста в оскорблениях, а тренерский штаб — в попытках заставить фигуристок молчать о ситуации внутри коллектива.

В том же году Международный союз конькобежцев заявил о нескольких случаях сексуальных домогательств, зафиксированных в фигурном катании. При этом, по их словам, за последнее время число дел, относящихся к нарушениям этики, уменьшилось.

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      Анастасия Борисова
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