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Спорт

В ISU зафиксировали случаи сексуальных домогательств

В комитете ISU рассказали о проведении расследований по случаям сексуальных домогательств

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) проводит расследования по нескольким случаям сексуальных домогательств, зафиксированных в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Об этом сообщил юридический советник ISU Михаэль Гайстлингер, слова которого приводит РИА Новости.

«Один случай неэтичного поведения был рассмотрен дисциплинарной комиссией ISU, также мы знаем о двух других случаях (одно затрагивает официальное лицо, одно — спортсмена), которые рассматриваются по уголовным законам страны — члена ISU», — заявил Гайстлингер. Он также отметил, что за последнее время число дел, относящихся к нарушениям этики, уменьшилось.

В мае 2021 года двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о домогательствах в фигурном катании. «Упаси бог, у нас 15-летние дети занимаются, вы что?! Это подсудные дела. В фигурном катании такого нет. У нас жесткий спорт», — заявила она. По ее мнению, даже если фигуристки начнут свой профессиональный путь через постель, это не поможет им выполнить прыжки в три-четыре оборота.

В декабре 2019 года чемпиона Европы по фигурному катанию Моргана Сипре обвинили в домогательствах в отношении 13-летней девочки. Сообщалось, что француз отправил несовершеннолетней фигуристке две интимные фотографии. В итоге спортсмен объявил о завершении карьеры.

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Дарья Коршунова
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