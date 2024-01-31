Совбез Таиланда займется вопросом депортации участников «Би-2» в Россию

МИД Таиланда: Совбез страны рассмотрит вопрос депортации членов «Би-2» в Россию

Министр иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона заявил, что вопрос о депортации в Россию задержанных в стране за проведение концерта без разрешения на работу участников группы «Би-2» попал на рассмотрение Совета безопасности азиатского государства. Его слова передает The Bangkok Post.

«Если никто не нарушал закон, то мы не можем их депортировать. Это вопрос международного права. Но если они нарушители, то должны быть приняты действия», — добавил Пхиттханукона, заявив, что рассмотрением вопроса занимается Совбез Таиланда.

По другой информации таиландских медиа, депортация музыкантам пока не грозит. «Те, кто преследуется по политическим или другим причинам, не будут отправлены в Россию», — заявил замглавы иммиграционной полиции Таиланда, генерал-майор Пантама Нутнарот.

Ранее в Израиль смог улететь вокалист «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом России в реестр иноагентов), так как он является единственным участником коллектива, который обладает израильским паспортом.

Участники «Би-2» были задержаны 24 января после концерта на Пхукете. Причиной ареста стало проведение выступления музыкантами, приехавшими в страну по туристической, а не рабочей визе. Ответственность за проблемы с документами взяла на себя компания-организатор концерта VPI Event Co. Ltd.