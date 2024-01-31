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19:56, 31 января 2024Спорт

Тарасова дала совет Тутберидзе из-за ситуации с Валиевой

Тарасова: на месте Тутберидзе взяла бы вину на себя в допинг-скандале с Валиевой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала совет заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе из-за ситуации с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что взяла бы вину на себя в допинг-скандале. «Я бы сказала, что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка», — посчитала она, добавив, что это выглядит единственно правильным решением.

Ранее 31 января Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Кроме того, Тутберидзе выразила сомнения в том, что Валиеву кто-то защищал на слушаниях в CAS, и назвала вердикт суда худшим.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Спортсменка вместе с партнерами по сборной России будет лишена золота за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022.

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      Анастасия Борисова
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