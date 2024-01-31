В МИД России прокомментировали слухи об отставке главкома ВСУ

Захарова: ситуация с возможной отставкой Залужного говорит об агонии Киева

Ситуация с возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного говорит о том, что киевские власти находятся в агонии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Слухи об отставке Залужного начали распространяться в Сети 29 января. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей не было.

«Это очевидно для меня: это та самая агония. Это полный распад, уже окончательный распад государственности — как рычагов управления, так и всей системы управления», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что Зеленский уже избавился от команды, с которой пришел к власти. «Они самоуничтожают друг друга и в этом деле пойдут до конца», — отметила представитель МИД.

Как сообщало украинское издание «Зеркало недели», президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке, но тот отказался. Позже, по данным The Times, Зеленский передумал увольнять главкома из-за давления со стороны других военачальников и международных партнеров.