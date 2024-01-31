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12:11, 31 января 2024Спорт

В РУСАДА призвали к уголовному наказанию соучастника приема допинга Валиевой

Глава РУСАДА Логинова призвала наказать соучастника приема Валиевой допинга

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер заявила о наличии человека, который был соучастником или инициатором приема допинга спортсменкой, и о том, что он заслуживает уголовного наказания. «РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-разыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом», — подчеркнула Логинова.

Ранее о дисквалификации Валиевой высказалась уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Она объяснила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) русофобией.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение запрещенного препарата триметазидина. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

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      Алексей Гусев
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