Бердыев ушел с поста главного тренера лидирующего в ФНЛ клуба

Бердыев ушел с поста главного тренера лидирующего в ФНЛ махачкалинского «Динамо»

Курбан Бердыев принял решение уйти с поста главного тренера махачкалинского «Динамо», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Уточняется, что в контракте специалиста с клубом есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке. При этом Бердыев продолжит готовить команду к весенней части сезона-2023/24 до того момента, пока не будет назначен новый главный тренер.

«Динамо» после 20 матчей нынешнего сезона ФНЛ имеет в активе 37 очков. Команда является лидером турнира.

10 апреля прошлого года Бердыев покинул «Сочи», который тренировал с ноября 2022-го. Уточнялось, что специалист ушел с поста по собственному желанию.