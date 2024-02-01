Футболист «Локомотива» рассказал о сорвавшемся трансфере в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Тикнизян рассказал о злости из-за срыва перехода в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о сорвавшемся трансфере в «Зенит». Его слова приводятся на сайте московского клуба.

Футболист заявил, что эта ситуация не повлияла на него. «Есть небольшая злость на то, как все раздули, не зная подробностей и нюансов. Но, опять же, меня это не касается. Я выхожу на поле и делаю свою работу. Это для меня самое главное», — подчеркнул он.

25 января сообщалось, что переход защитника в «Зенит» сорвался из-за финансовых требований игрока. В ходе переговоров Тикнизян запросил зарплату около двух миллионов евро, однако команды не смогли согласовать сумму контракта футболиста.

О желании петербуржцев купить игрока сборной Армении сообщалось 23 января. Тогда ожидалось, что трансфер обойдется клубу в восемь миллионов евро без учета бонусов.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.