Летевший из Москвы на Сахалин самолет сменил курс и сел в другом месте

ТАСС: летевший из Москвы самолет не смог сесть на Сахалине из-за непогоды

Летевший из Москвы самолет не смог сесть на Сахалине из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

Источник пояснил, что в районе Южно-Сахалинска поднялся сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду, видимость составила менее 400 метров. Уточняется, что воздушное судно сменило курс и приземлилось в другом месте — на запасном аэродроме в Хабаровске.

По данным табло аэропорта, самолет должен был сесть в Южно-Сахалинске в 09:10 (01:10 по московскому времени). Обратный вылет также оказался задержан. Известно, что борт планируется посадить на острове днем.

Ранее самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на кубинский курорт Кайо-Коко, внезапно сел в Санкт-Петербурге. Перед посадкой он сделал несколько кругов над аэропортом для выработки топлива.