Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:19, 1 февраля 2024Путешествия

Летевший из Москвы на Сахалин самолет сменил курс и сел в другом месте

ТАСС: летевший из Москвы самолет не смог сесть на Сахалине из-за непогоды

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Москвы самолет не смог сесть на Сахалине из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

Источник пояснил, что в районе Южно-Сахалинска поднялся сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду, видимость составила менее 400 метров. Уточняется, что воздушное судно сменило курс и приземлилось в другом месте — на запасном аэродроме в Хабаровске.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

По данным табло аэропорта, самолет должен был сесть в Южно-Сахалинске в 09:10 (01:10 по московскому времени). Обратный вылет также оказался задержан. Известно, что борт планируется посадить на острове днем.

Ранее самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на кубинский курорт Кайо-Коко, внезапно сел в Санкт-Петербурге. Перед посадкой он сделал несколько кругов над аэропортом для выработки топлива.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76

      45-летней россиянке отказали в туре из-за возраста

      Выявлено вызывающее появление лишних пальцев редкое заболевание

      Российским банкам предложат следить за страной пребывания клиентов

      В российском регионе нашли цех по производству ядовитой стеклоомывающей жидкости

      Российского военного осудили на пять лет за самовольное оставление места службы

      В Госдуме ответили на заявление о подготовке ВСУ к новому наступлению

      Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян

      26-летняя девушка развеяла мифы о жизни с мужем вдвое старше нее

      Глава МОК прокомментировал дисквалификацию Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше