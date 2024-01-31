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16:05, 31 января 2024Путешествия

Летевший на Кубу российский самолет внезапно сел в Санкт-Петербурге

Летевший из России на Кубу самолет Nordwind внезапно сел в Санкт-Петербурге

Фото: Nico LaD / Unsplash

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на кубинский курорт Кайо-Коко, внезапно сел в Санкт-Петербурге по неизвестной причине. Об этом сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что инцидент произошел 31 января. Согласно данным сервиса FlightRadar24, перед посадкой лайнер сделал несколько кругов над аэропортом для выработки топлива. Пассажиры пожаловались в соцсетях, что им пришлось покинуть борт, забрать багаж и заново пройти регистрацию.

Спустя несколько часов путешественников посадили в тот же самый самолет и отправили в страну назначения.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил временные ограничения в ночь на среду, 31 января. Ограничения действовали с 03:53 до 05:11 по московскому времени. Уточняется, что сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

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      Зарина Дзагоева
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