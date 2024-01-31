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11:03, 31 января 2024Путешествия

Аэропорт Санкт-Петербурга ввел временные ограничения ночью

РИА Новости: аэропорт Пулково вводил временные ограничения в ночь на 31 января

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил временные ограничения в ночь на среду, 31 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы», обслуживающей воздушную гавань.

По данным источника, ограничения действовали с 03:53 до 05:11 по московскому времени. Уточняется, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Причину введения временных ограничений в компании официально не раскрыли.

Ранее сообщалось, что около 20 летевших в Пулково воздушных судов сменили курс и сели в другом месте из-за неблагоприятных погодных условий. Нештатная ситуация произошла 22 января.

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      Марина Черняк
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