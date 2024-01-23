Около 20 летевших в Петербург самолетов сменили курс и сели в другом месте

18 летевших в Петербург самолетов сели в других аэропортах из-за непогоды

Около 20 летевших в петербургский аэропорт Пулково воздушных судов сменили курс и сели в другом месте из-за непогоды. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

Непредвиденная ситуация произошла 22 января. «Из-за погодных условий аэропорт Пулково приостановил работу на отправку и прием авиарейсов до улучшения ситуации, — говорится в сообщении. — 18 самолетов, следующих в Санкт-Петербург, направлены на запасные аэродромы».

Уточнялось, что на вылет были задержаны рейсы в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Челябинск, Сургут, Нижневартовск, Уфу и Пермь.

В прокуратуре подчеркнули, что контролируют соблюдение прав пассажиров в Пулково, обеспечение их напитками, питанием и размещение в отелях. «В случае выявления нарушений прокуратура примет меры реагирования», — добавили в ведомстве.

Ранее в январе следовавший в Санкт-Петербург самолет российской авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Инцидент произошел с пассажирским лайнером при заходе на посадку.

