Российский пранкер получил административный арест за непристойные шутки

Россиянин решил раскрутить блог за счет непристойных шуток и получил 10 суток

В Санкт-Петербурге 29-летнему российскому пранкеру дали десять суток административного ареста за непристойные шутки в адрес девушек. Об этом в четверг, 1 февраля, написал Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, осужденный Леонид решил быстро набрать аудиторию для своего блога, чтобы в будущем продавать рекламу. Ставку сделал на шок-контент и непристойные пранки. Юморист приставал на улице к девушкам и делал им различные интимные предложения, в том числе, секс втроем. После задержания он извинился перед потерпевшими и заявил, что в жизни он адекватный человек и состоит в серьезных отношениях с девушкой.

29 декабря 20-летняя российская блогерша Катя Адушкина рассказала о паранойе из-за нападения пранкера с пистолетом.