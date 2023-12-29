Популярная российская блогерша рассказала о паранойе из-за нападения на нее

Блогерша Адушкина рассказала о паранойе из-за нападения на нее

20-летняя российская блогерша Катя Адушкина рассказала о паранойе из-за нападения на нее. Подробности она раскрыла в беседе с инфлюэнсершей Сашей Спилберг, доступной на YouTube.

Адушкина отметила, что после нападения начала чувствовать постоянную тревогу. По словам блогерши, ей казалось, что каждый прохожий хочет причинить ей вред. «Я год ходила с охранником», — вспомнила она.

Популярная блогерша отметила, что после случившегося начала доверять своей интуиции. «Когда тебе кажется, что что-то не так, это значит, что что-то не так», — заключила она.

В 2019 году на 15-летнюю Катю Адушкину напал неизвестный с пистолетом, который в итоге оказался блогером, снимающим пранки. Пранкер досчитал до трех, однако пистолет не выстрелил. Он отпустил девушку и убежал. «Это была самая страшная ситуация в моей жизни», — признавалась она.

Адушкина прославилась благодаря роликам на YouTube. Она записывала видео о путешествиях, макияже и покупках, рассказывала о повседневной жизни. После 2017 года она увлеклась пением и выпустила несколько песен и клипов.