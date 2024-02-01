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18:54, 1 февраля 2024Культура

В России предложили судить поддерживающих Украину артистов

МИД России: всех, кто финансирует или поддерживает Украину, надо судить

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Судить поддерживающих Украину российских артистов предложили в МИД России. Об этом ведомство заявило в разговоре с ТАСС.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — отметили в МИД.

Так в дипведомстве ответили на сообщение агентства Bloomberg о том, что МИД «приказал» своим зарубежным дипломатам преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей.

Ранее музыкантов группы «Би-2» освободили из-под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля. 24 января туристическая полиция задержала участников группы сразу после выступления на Пхукете, объяснив это проведением концертов без разрешений.

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      Мария Рюрикова
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