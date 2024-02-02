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15:42, 2 февраля 2024Спорт

Стало известно о других найденных в допинг-пробе Валиевой препаратах

Yle: в допинг-пробе Камилы Валиевой был найден препарат с анаболическим эффектом

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены три других препарата, помимо запрещенного триметазидина. Об этом стало известно финской телерадиокомпании Yle.

По информации источника, в пробе Валиевой были обнаружены гипоксен и L-карнитин, а также не названный конкретно препарат с анаболическим эффектом. При этом подчеркивается, что их применение не запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако организация рассматривает вопрос о запрете анаболического препарата.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в составе российской сборной. Кроме того, она осталась без титулов чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся во время Олимпиады в Пекине. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Дарья Коршунова
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